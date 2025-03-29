Гвардиола не переживает из-за задержки с вердиктом по делу о 115 нарушениях

Хосеп Гвардиола Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола не переживает из-за задержки с вердиктом по делу о 115 нарушениях правил финансового фейр-плей.

Независимая комиссия еще в декабре завершила слушания по громкому делу, в процессе рассмотрения которого количество обвинений, предъявляемых Премьер-Лигой "Сити", выросло до 130.

С тех пор прошло уже несколько месяцев, а комиссия так и не огласила свой вердикт. Тем не менее, Гвардиола не видит в этом какой-либо проблемы для себя или своей команды.

"Мы живем с этим более одного года, потому ничего не изменится, если это продлится еще одну неделю, еще две недели, еще три недели или еще четыре недели", — приводит слова Гвардиолы The Guardian.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити, Премьер-Лига, ФФП

Автор mihajlo   

Дата 29.03.2025 10:00

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  1. xattoryxattso 29.03.2025 10:28 # xattoryxattso
    братиш, где анонс кубка англии? или итак понятно что коуч Кепа с Борнмутом заберет турнир?

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