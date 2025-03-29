Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола не переживает из-за задержки с вердиктом по делу о 115 нарушениях правил финансового фейр-плей.

Независимая комиссия еще в декабре завершила слушания по громкому делу, в процессе рассмотрения которого количество обвинений, предъявляемых Премьер-Лигой "Сити", выросло до 130.



С тех пор прошло уже несколько месяцев, а комиссия так и не огласила свой вердикт. Тем не менее, Гвардиола не видит в этом какой-либо проблемы для себя или своей команды.



"Мы живем с этим более одного года, потому ничего не изменится, если это продлится еще одну неделю, еще две недели, еще три недели или еще четыре недели", — приводит слова Гвардиолы The Guardian.