Ираола отреагировал на слухи насчет "Тоттенхэма"

Главный тренер "Борнмута" Андони Ираола отреагировал на слухи, связывающие его с переходом в "Тоттенхэм".

Согласно слухам, Ираола будет кандидатом номер один для "Тоттенхэма", если "шпоры" решат избавиться от Анге Постекоглу после этого невыразительного сезона.



В преддверии четвертьфинального матча Кубка Англии против "Манчестер Сити" Ираолу спросили насчет "Тоттенхэма", и Андони предпочел уклониться от ответа.



"Я хочу делать свою работу как можно лучше. Если я не буду делать свою работу очень хорошо, они найдут кого-нибудь другого, и так с каждой работой".



"Я по-настоящему счастлив здесь. У нас есть отличная возможность впервые в нашей истории выйти в полуфинал, и достичь этих новых высот было бы удивительно для меня лично и для клуба".



"Но мы также знаем, что должны быть реалистичны и что есть команды лучше нас. Нам нужно сражаться против команд, которые очень хороши, и мы постараемся показать свой лучший уровень", — цитирует Ираолу Sky Sports.