Холанда обвиняют в избиении маскота "Сити"

Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд был обвинен в том, что дважды ударил женщину в костюме маскота "горожан".

Данный инцидент случился перед победным для "Сити" матчем Премьер-Лиги против "Саутгемптона" в октябре (1:0).



Когда женщина в ростовом костюме "Мунбима" ("Moonbeam"), маскота "Сити", позировала для фотографий, Холанд нанес ей два удара сзади по голове.



Изначально женщина подумала, что в нее прилетел мяч, но коллега рассказал, что случилось на самом деле.



Пострадавшая почувствовала тошноту и боли в шее и голове, на следующий день обратившись к клубному доктору, который направил ее в госпиталь, где у женщины диагностировали сотрясение головного мозга и хлыстовую травму шеи.



Попытка женщины заставить "Сити" расследовать инцидент ни к чему не привела — у нее осталось ощущение, что клуб покрывает Холанда. Обращение в полицию также осталось без реакции.



Затем "Сити" и вовсе оставил женщину, получавшую 100 фунтов за матч, без работы, не став продлевать ее трудовой договор.



Надеясь добиться справедливости, женщина дала интервью таблоиду The Sun, и теперь эта история получила огласку.