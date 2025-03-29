Холанда обвиняют в избиении маскота "Сити"
Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд был обвинен в том, что дважды ударил женщину в костюме маскота "горожан".
Данный инцидент случился перед победным для "Сити" матчем Премьер-Лиги против "Саутгемптона" в октябре (1:0).
Когда женщина в ростовом костюме "Мунбима" ("Moonbeam"), маскота "Сити", позировала для фотографий, Холанд нанес ей два удара сзади по голове.
Изначально женщина подумала, что в нее прилетел мяч, но коллега рассказал, что случилось на самом деле.
Пострадавшая почувствовала тошноту и боли в шее и голове, на следующий день обратившись к клубному доктору, который направил ее в госпиталь, где у женщины диагностировали сотрясение головного мозга и хлыстовую травму шеи.
Попытка женщины заставить "Сити" расследовать инцидент ни к чему не привела — у нее осталось ощущение, что клуб покрывает Холанда. Обращение в полицию также осталось без реакции.
Затем "Сити" и вовсе оставил женщину, получавшую 100 фунтов за матч, без работы, не став продлевать ее трудовой договор.
Надеясь добиться справедливости, женщина дала интервью таблоиду The Sun, и теперь эта история получила огласку.
29.03.2025 08:00
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