Мареска забрал у игроков "Челси" выходной

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска отменил обещанный своим игрокам день отдыха.

Изначально в четверг Мареска планировал устроить выходной для своих игроков, которые в этот международный перерыв не поехали выступать за свои сборные или уже вернулись.



Однако Мареска пересмотрел свои планы после того, как его подопечные потерпели поражение от молодежной команды "Челси" U-21 со счетом 3:0.



И хотя в этом спарринг-матче первая команда "Челси" была в ослабленном составе, "молодежка" тоже предстала в далеком от оптимального сочетании, задействовав ряд игроков из команды U-16.



Поэтому в четверг Мареска обязал своих игроков приехать на базу в Кобхэме и провести дополнительную тренировку, сообщает The Athletic.