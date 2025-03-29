"Борнмут" открыл новую тренировочную базу стоимостью 32 миллиона фунтов.

"Вишенки" еще в январе 2018 приобрели участок земли в 23 гектара за 3.75 млн. фунтов в деревне Канфорд-Магна, пригороде Борнмута, а в октябре 2019 получили разрешение на реализацию своего проекта.



Пандемия коронавируса поставила строительные работы на паузу, однако сейчас новая база завершена, а международный перерыв дал "Борнмуту" возможность устроить переезд.



Новая база станет домом не только для команды Андони Ираолы, а также для женской команды и академии "Борнмута", сообщает Sky Sports.



Новая база имеет 16 полей, включая четыре открытых полноразмерных с освещением, крытое поле под куполом, а также всю необходимую инфраструктуру для тренировок реабилитации игроков.



