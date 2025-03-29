МЮ, "Арсенал" и "Ливерпуль" проявили интерес к Экитике

"Манчестер Юнайтед", "Арсенал" и "Ливерпуль" обозначили свой интерес к нападающему немецкого "Айнтрахта" Уго Экитике.

Экитике проводит очень яркий сезон, проявляя себя в Бундеслиге, Лиге Чемпионов, а также на международном уровне со сборной Франции U-21.



Боссы "Айнтрахта" всецело ожидают, что этот сезон станет последним для Экитике во Франкфурте, но намерены потребовать 80 миллионов евро (67 млн. фунтов) за Уго.



По информации Sky Sport Germany, в "Айнтрахте" уже осведомлены, что "Юнайтед" определил Экитике в качестве своей цели на летнее трансферное окно.



В то же время "Арсенал" видит в Экитике альтернативу Александеру Исаку из "Ньюкасла", а "Ливерпуль" рассматривает 22-летнего француза как возможную замену для Дарвину Нуньеса.



Помимо трех перечисленных представителей Премьер-Лиги, свою заинтересованность в приобретении Экитике грядущим летом выразил "Ювентус".