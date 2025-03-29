МЮ, "Арсенал" и "Ливерпуль" проявили интерес к Экитике
"Манчестер Юнайтед", "Арсенал" и "Ливерпуль" обозначили свой интерес к нападающему немецкого "Айнтрахта" Уго Экитике.
Экитике проводит очень яркий сезон, проявляя себя в Бундеслиге, Лиге Чемпионов, а также на международном уровне со сборной Франции U-21.
Боссы "Айнтрахта" всецело ожидают, что этот сезон станет последним для Экитике во Франкфурте, но намерены потребовать 80 миллионов евро (67 млн. фунтов) за Уго.
По информации Sky Sport Germany, в "Айнтрахте" уже осведомлены, что "Юнайтед" определил Экитике в качестве своей цели на летнее трансферное окно.
В то же время "Арсенал" видит в Экитике альтернативу Александеру Исаку из "Ньюкасла", а "Ливерпуль" рассматривает 22-летнего француза как возможную замену для Дарвину Нуньеса.
Помимо трех перечисленных представителей Премьер-Лиги, свою заинтересованность в приобретении Экитике грядущим летом выразил "Ювентус".
29.03.2025 00:05
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Я уважаю Страсбур
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