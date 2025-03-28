Керкез не исключает свой уход из "Борнмута"

Защитник Милош Керкез заявил, что не исключает свой уход из "Борнмута" грядущим летом.

21-летний Керкез великолепно проводит этот сезон, забив два гола и отдав пять результативных передач в 32 матчах за "Борнмут", замахнувшийся на попадание в еврокубки.



Керкеза уже давно называют возможным преемником Энди Робертсона в "Ливерпуле", чьи фанаты оккупировали социальные сети Милоша. Однако игрок сборной Венгрии призывает подождать до лета.



"Это не так, словно я не вижу их комментариев. Думаю это ложь, когда люди говорят, что не видят вещей, которые про них говорят. Вопрос лишь в том, влияет это на тебя или нет. Если кто-нибудь говорит плохое, я продолжаю делать свою работу. Если кто-нибудь говорит хорошее, я просто продолжаю делать свою работу. Вот и все".



"Будучи ребенком, ты мечтаешь играть на высочайшем уровне, выигрывать трофеи, представлять лучшие команды".



"Этими вещами занимаются мой агент и мой отец. Они не нагружают меня этим, потому что сезон еще продолжается, и нет смысла говорить о чем-либо".



"Еще остаются матчи, а Кубок Англии важен для нас. Если затем кто-нибудь обратится, ты никогда не знаешь, что случится или где ты окажешься. Посмотрим, что будет летом", — сообщил Керкез The Athletic.