Гвардиола надеется взять Родри на клубный Чемпионат Мира

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола подтвердил, что надеется взять полузащитника Родри на стартующий в июне клубный Чемпионат Мира.

Родри не играет за "Сити" с сентября, когда он порвал крестообразные связки колена. Изначально ожидалось, что обладатель "Золотого мяча" вернется только в следующем сезоне.



Однако восстановление Родри идет с опережением графика, и Гвардиола готов взять 28-летнего испанца в США, если это не связано с риском рецидива.



"Я надеюсь на это, я бы хотел этого. Было бы славно, если бы он мог сыграть завтра, но мы должны быть осторожны, чтобы не принять неправильное решение и не быть отброшенными назад".



"Он был травмирован семь или восемь месяцев. Он действительно хорош на тренировочном поле. Он делает шаг за шагом, следуя указаниям докторов или физиотерапевтов. Мы не будем просить его сыграть на Чемпионате Мира, если будет риск потерять его снова", — цитирует Гвардиолу The Guardian.