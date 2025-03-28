"Бавария" готовит предложение по Вербрюггену

Немецкая "Бавария" готовит предложение о покупке голкипера "Брайтона" Барта Вербрюггена.

В 2023 году "Брайтон" приобрел Вербрюггена за 16.3 млн. фунтов у бельгийского "Андерлехта", где Барту довелось поработать с ныне возглавляющим "Баварию" Венсаном Компани.



Теперь Компани определил Вербрюггена на роль преемника для первого номера Мануэля Нойера, которому уже 39 лет и который в данный момент травмирован.



По информации The Telegraph, "Бавария" уже готовит свое предложение по 22-летнему голландцу, которого "Брайтон" оценивает в 60 миллионов фунтов.



Вербрюгген совершил шесть "клин-шитов" в этом сезоне Премьер-Лиги, что помогает "Брайтону" претендовать на попадание в еврокубки в своем первом сезоне при Фабиане Хюрцелере. Также "чайки" уже достигли 1/4 финала Кубка Англии.