Таунсенд считает, что Лэмпард может вернуться в "Челси"

Бывший полузащитник сборной Ирландии Энди Таунсенд считает, что главный тренер "Ковентри" Фрэнк Лэмпард может вернуться в "Челси".

"Ковентри" переживает впечатляющий подъем после назначения Лэмпарда ранее в этом сезоне. Подопечные Фрэнка выиграли 10 из 12 последних матчей, ворвавшись в зону плей-офф Чемпионшипа.



Таунсенд полагает, что этот успех может открыть Лэмпарду дверь к своему третьему периоду на тренерском мостике "Челси".



"То, как "Челси" играет в последнее время, говорит, что Фрэнк Лэмпард может оказаться в Премьер-Лиге в следующем году. У "Ковентри" есть хорошие воспоминания о Премьер-Лиге".



"Следует ли ему вернуться в "Челси"? Для него всегда будет большой соблазн, учитывая его отношения с клубом. Это может случиться — никогда не говори никогда. На его месте я бы не думал об этом, и я уверен, он не думает. Если он начнет думать об этом, то перейдет мост".



"Но, думаю, здесь и сейчас Фрэнк хочет быть успешным тренером. Сейчас у меня есть ощущение, что предыдущий опыт его многому научил", — сообщил Таунсенд OLBG.