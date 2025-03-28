Гвардиола: "Мы не заслуживаем бонус в этом сезоне"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что он и его игроки не заслуживают никаких бонусов в случае победы на клубном Чемпионате Мира.

На текущей неделе ФИФА подтвердила призовой фонд клубного Чемпионата Мира. Победитель стартующего в июне турнира сможет заработать до 97 миллионов фунтов.



Турнир в США видится возможностью для "Сити" скрасить этот невыразительный сезон, однако Гвардиола против того, чтобы его команда получила дополнительное вознаграждение в случае успеха.



"Мы не заслуживаем бонус в этом сезоне. Этот бонус, который полагается за победу и размер которого я не знаю, должен достаться клубу".



"Тренерский штаб, персонал, игроки — мы не заслуживает его, даже в виде часов", — цитирует Гвардиолу BBC.