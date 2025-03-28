Шоу и еще четверо игроков МЮ возобновили тренировки

Сразу пять игроков "Манчестер Юнайтед", включая защитника Люка Шоу, возобновили тренировки в преддверии заключительного отрезка сезона.

На протяжении этого сезона травмы терзали "Юнайтед", и особенно сложно главному тренеру Рубену Амориму приходилось в линии обороны.



Однако теперь "Юнайтед" будет полегче, потому что Харри Магуайр, Лени Йоро и как раз Шоу вернулись к полноценным тренировкам.



Например, Шоу отметился лишь тремя появлениями на замену в матчах "Юнайтед" за последние 13 месяцев и сейчас возвращается после рецидива травмы задней поверхности бедра.



Магуайр не играет за "Юнайтед" с 2 марта, когда против "Фулхэма" в Кубке Англии у него возникли проблемы с икроножной мышцей. Спустя неделю Йоро получил травму стопы против "Арсенала" в Премьер-Лиге.



Помимо упомянутой тройки защитников, на тренировочном поле также были замечены запасные голкиперы Алтай Байындыр и Том Хитон.