Шоу и еще четверо игроков МЮ возобновили тренировки

Люк Шоу Сразу пять игроков "Манчестер Юнайтед", включая защитника Люка Шоу, возобновили тренировки в преддверии заключительного отрезка сезона.

На протяжении этого сезона травмы терзали "Юнайтед", и особенно сложно главному тренеру Рубену Амориму приходилось в линии обороны.

Однако теперь "Юнайтед" будет полегче, потому что Харри Магуайр, Лени Йоро и как раз Шоу вернулись к полноценным тренировкам.

Например, Шоу отметился лишь тремя появлениями на замену в матчах "Юнайтед" за последние 13 месяцев и сейчас возвращается после рецидива травмы задней поверхности бедра.

Магуайр не играет за "Юнайтед" с 2 марта, когда против "Фулхэма" в Кубке Англии у него возникли проблемы с икроножной мышцей. Спустя неделю Йоро получил травму стопы против "Арсенала" в Премьер-Лиге.

Помимо упомянутой тройки защитников, на тренировочном поле также были замечены запасные голкиперы Алтай Байындыр и Том Хитон.


Метки Йоро, Магуайр, Манчестер Юнайтед, травмы, Шоу

Автор mihajlo   

Дата 28.03.2025 18:00

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