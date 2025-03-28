Атакующий полузащитник "Челси" Коул Палмер возобновил тренировки после двух недель отсутствия с мышечной травмой.

Лишь сегодня утром появилась информация, что Палмер до сих пор не приступил к полноценным тренировкам после травмы, которая помешала ему откликнуться на вызов из сборной Англии.



Однако в пятницу это все-таки произошло. Палмер вернулся к тренировкам не один, а с вингером Нони Мадуэке, который пропустил шесть недель с повреждением задней поверхности бедра, сообщает Evening Standard.



Продолжает набирать форму в тренировках и Николас Джексон, что дает наставнику "Челси" Энцо Мареске возможность выставить свою основную тройку нападения на дерби против "Тоттенхэма" 3 апреля.



Добавим, ранее в этом сезоне Премьер-Лиги "Челси" победил "Тоттенхэм" на выезде со счетом 3:4, а Палмер тогда оформил дубль.