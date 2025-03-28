Нергор заключил новый контракт с "Брентфордом"

Кристиан Нергор Капитан "Брентфорда" Кристиан Нергор заключил со своим клубом новый двухлетний контракт.

Действующий контракт Нергора истекал уже в конце этого сезона, хотя "Брентфорду" принадлежала опция продления на 12 месяцев.

Теперь будущее 31-летнего игрока сборной Дании связано с "Брентфордом" до лета 2027, сообщает Evening Standard.

Нергор, соотечественник главного тренера "Брентфорда" Томаса Франка, выступает за "пчел" после своего перехода из "Фиорентины" за 3 миллиона фунтов в 2019 году.

В этом сезоне Нергор пропустил лишь четыре матча "Брентфорда" в Премьер-Лиге.


Метки Брентфорд, контракты, Нергор

Автор mihajlo   

Дата 28.03.2025 16:00

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