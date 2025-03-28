Нергор заключил новый контракт с "Брентфордом"

Капитан "Брентфорда" Кристиан Нергор заключил со своим клубом новый двухлетний контракт.

Действующий контракт Нергора истекал уже в конце этого сезона, хотя "Брентфорду" принадлежала опция продления на 12 месяцев.



Теперь будущее 31-летнего игрока сборной Дании связано с "Брентфордом" до лета 2027, сообщает Evening Standard.



Нергор, соотечественник главного тренера "Брентфорда" Томаса Франка, выступает за "пчел" после своего перехода из "Фиорентины" за 3 миллиона фунтов в 2019 году.



В этом сезоне Нергор пропустил лишь четыре матча "Брентфорда" в Премьер-Лиге.