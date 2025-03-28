Невилл не уверен, что Трент будет играть в старте "Реала"

Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл не уверен, что правый защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд будет иметь место в стартовом составе испанского "Реала".

На текущей неделе развеялись последние сомнения насчет будущего Трента, который договорился о своем переходе в "Реал" по окончании сезона.



Однако Невилл напоминает, что известные оборонительные проблемы Трента никуда не делись, а в Мадриде у 26-летнего англичанина будут два серьезных конкурента по позиции.



"Я уже говорил, что ему нужно быть серьезнее насчет игры в обороне. Я говорил это постоянно — иначе это будет создавать ему проблемы".



"Думаю, это будет создавать ему проблемы в "Реале", потому что у них есть Федерико Вальверде, который играет правого защитника в данный момент, а также будет Дани Карвахаль, когда тот вернется. Трент столкнется с серьезной конкуренцией. Это великолепные игроки, и Тренту будет тяжело там".



"Думаю, Карвахаль лучше Трента благодаря балансу между атакой и обороной. Главная проблема в том, что ему 32, и он перенес тяжелую травму. Но для меня Карвахаль — лучше как крайний защитник, нежели Трент, если судить по тому, что он дает команде".



"В данный момент Вальверде невероятен, поэтому Трент столкнется с конкуренцией, когда отправится туда".



"Возвращаясь к Тренту, ему нужно быть серьезнее насчет своей игры в обороне. Это было доказано тем фактом, что уже много лет он не может пробиться в основу сборной Англии, и его много меняли в "Ливерпуле". Я не могу припомнить другого правого защитника, которого бы меняли так часто в важные периоды матчей", — цитирует Невилла talkSPORT.