"Аль-Наср" предложит 84 млн. фунтов за Кудуса

Саудовский "Аль-Наср" готовит предложение в 84 миллиона фунтов о покупке атакующего полузащитника "Вест Хэма" Мохаммеда Кудуса.

По информации журналиста Бена Джейкобса, "Аль-Наср" установил контакт с Кудусом еще на исходе зимнего трансферного окна, когда стало понятно, что "Брайтон" не продаст Каору Митому.



С тех пор "Аль-Наср" оставался в контакте с Кудусом и сейчас собирается оформить свой интерес в конкретное предложение, перед которым "Вест Хэму" будет сложно устоять.



"Вест Хэм" едва ли сможет отказаться от 84 млн. фунтов, и дело не только в том затяжном спаде, который переживает 24-летний игрок сборной Ганы.



Выгодная продажа Кудуса обеспечила бы новому главному тренеру "Вест Хэма" Грэму Поттеру средства на перестройку команды на свой манер после разочаровывающего сезона.



Сам Кудус, получающий в "Вест Хэме" 90,000 фунтов в неделю, открыт к идее отправиться на заработки в Саудовскую Аравию и поиграть бок о бок с Криштиану Роналду.