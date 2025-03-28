"Аль-Наср" предложит 84 млн. фунтов за Кудуса
Саудовский "Аль-Наср" готовит предложение в 84 миллиона фунтов о покупке атакующего полузащитника "Вест Хэма" Мохаммеда Кудуса.
По информации журналиста Бена Джейкобса, "Аль-Наср" установил контакт с Кудусом еще на исходе зимнего трансферного окна, когда стало понятно, что "Брайтон" не продаст Каору Митому.
С тех пор "Аль-Наср" оставался в контакте с Кудусом и сейчас собирается оформить свой интерес в конкретное предложение, перед которым "Вест Хэму" будет сложно устоять.
"Вест Хэм" едва ли сможет отказаться от 84 млн. фунтов, и дело не только в том затяжном спаде, который переживает 24-летний игрок сборной Ганы.
Выгодная продажа Кудуса обеспечила бы новому главному тренеру "Вест Хэма" Грэму Поттеру средства на перестройку команды на свой манер после разочаровывающего сезона.
Сам Кудус, получающий в "Вест Хэме" 90,000 фунтов в неделю, открыт к идее отправиться на заработки в Саудовскую Аравию и поиграть бок о бок с Криштиану Роналду.
28.03.2025 14:00
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“Это потому что я Мохаммед?”
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