Шесть клубов Премьер-Лиги хотят Дэвида

Сразу шесть клубов Премьер-Лиги претендуют на нападающего французского "Лилля" Джонатана Дэвида.

Контракт Дэвида с "Лиллем" истекает в конце этого сезона, и 25-летний игрок сборной Канады готов сделать следующий шаг в своей карьере.



По информации i Sport, "Ливерпуль", "Челси", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм", "Вест Хэм" и "Ньюкасл" уже установили контакт с представителями Дэвида.



Однако у Дэвида хватает вариантов и за пределами Премьер-Лиги. Подписать Дэвида свободным агентом также мечтают "Барселона", "Атлетико", "Интер" и "Ювентус".



В этом сезоне Дэвид является третьим лучшим бомбардиром Лиги 1 с 14 голами. Еще девять раз, включая квалификацию, Джонатан отличился в Лиге Чемпионов.