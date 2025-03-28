Палмер до сих пор не возобновил тренировки
Бомбардир "Челси" Коул Палмер до сих пор не возобновил тренировки, что ставит под вопрос его участие в дерби против "Тоттенхэма".
Едва обуздав диарею, 22-летний Палмер получил мышечную травму на тренировке "Челси", из-за чего не смог откликнуться на вызов в сборную Англии на матчи против Албании и Латвии в рамках отбора к ЧМ-2026.
Болельщики "Челси" надеялись, что Палмер успеет поправить свое здоровье за время международного перерыва, однако Daily Mail утверждает, что Коул пока не принимал участия в тренировках общей группы.
Изначально медицинский штаб "Челси" был настроен оптимистично насчет быстрого возвращения Палмера в строй, но теперь Коул серьезно рискует пропустить домашний матч Премьер-Лиги против "Тоттенхэма" в следующий четверг.
Сгладить отсутствие Палмера может выздоровление нападающего Николаса Джексона, который накануне приступил к полноценным тренировкам.
28.03.2025 12:00
Просмотров: 107
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: