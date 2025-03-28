Бомбардир "Челси" Коул Палмер до сих пор не возобновил тренировки, что ставит под вопрос его участие в дерби против "Тоттенхэма".

Едва обуздав диарею, 22-летний Палмер получил мышечную травму на тренировке "Челси", из-за чего не смог откликнуться на вызов в сборную Англии на матчи против Албании и Латвии в рамках отбора к ЧМ-2026.



Болельщики "Челси" надеялись, что Палмер успеет поправить свое здоровье за время международного перерыва, однако Daily Mail утверждает, что Коул пока не принимал участия в тренировках общей группы.



Изначально медицинский штаб "Челси" был настроен оптимистично насчет быстрого возвращения Палмера в строй, но теперь Коул серьезно рискует пропустить домашний матч Премьер-Лиги против "Тоттенхэма" в следующий четверг.



Сгладить отсутствие Палмера может выздоровление нападающего Николаса Джексона, который накануне приступил к полноценным тренировкам.