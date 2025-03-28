"Челси" позволит Эстевао выступить на клубном Чемпионате Мира за "Палмейрас"
"Челси" позволит своему вингеру Эстевао Виллиану выступить на клубном Чемпионате Мира за "Палмейрас".
"Челси" еще прошлым летом приобрел "Эстевао" у "Палмейраса" за 51 миллион фунтов, позволив 17-летнему игроку остаться в бразильском клубе на этот сезон.
По информации журналиста Бена Джейкобса, частью соглашения двух клубов была возможность для Эстевао выступить за "Палмейрас" на турнире в Соединенных Штатах.
"Челси" и "Палмейрас" договорились об этом еще до того, как ФИФА организовала специальное трансферное окно с 1 по 10 июня для участников клубного Чемпионата Мира.
Поскольку "Челси" тоже является участником стартующего в июне турнира, в теории Эстевао может сыграть против команды Энцо Марески, которую он будет представлять в следующем сезоне.
Добавим, специальное трансферное окно позволит "Челси" взять на клубный Чемпионат Мира полузащитника Дариу Эссугу, приобретение которого у "Спортинга" "синие" согласовали в этом месяце.
28.03.2025 11:00
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