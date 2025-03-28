"Челси" позволит Эстевао выступить на клубном Чемпионате Мира за "Палмейрас"

"Челси" позволит своему вингеру Эстевао Виллиану выступить на клубном Чемпионате Мира за "Палмейрас".

"Челси" еще прошлым летом приобрел "Эстевао" у "Палмейраса" за 51 миллион фунтов, позволив 17-летнему игроку остаться в бразильском клубе на этот сезон.



По информации журналиста Бена Джейкобса, частью соглашения двух клубов была возможность для Эстевао выступить за "Палмейрас" на турнире в Соединенных Штатах.



"Челси" и "Палмейрас" договорились об этом еще до того, как ФИФА организовала специальное трансферное окно с 1 по 10 июня для участников клубного Чемпионата Мира.



Поскольку "Челси" тоже является участником стартующего в июне турнира, в теории Эстевао может сыграть против команды Энцо Марески, которую он будет представлять в следующем сезоне.



Добавим, специальное трансферное окно позволит "Челси" взять на клубный Чемпионат Мира полузащитника Дариу Эссугу, приобретение которого у "Спортинга" "синие" согласовали в этом месяце.