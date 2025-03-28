"Сити" отложит решение по Эчеверри

"Манчестер Сити" отложит до лета решение насчет будущего полузащитника Клаудио Эчеверри.

"Сити" согласовал приобретение Эчеверри у "Ривер Плейт" за 12.5 млн. фунтов еще в январе 2024. В конце прошлого месяца Клаудио, наконец, прибыл в Манчестер и с тех пор тренируется с командой Хосеп Гвардиолы.



19-летний аргентинец пока не дебютировал за "Сити" и даже еще ни разу не попадал в заявку "горожан" на матчи.



ESPN может подтвердить, что "Сити" уже получил ряд запросов насчет доступности Эчеверри на следующий сезон. Особенно настойчиво Клаудио сватают в родственную "горожанам" "Жирону", а также "Лацио".



Однако "Сити" пока не определился, как поступит с Эчеверри. Боссы клуба с "Этихад" подождут до лета и уже затем примут свое решение.