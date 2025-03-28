"Ливерпуль" уверен насчет нового контракта с Салахом

"Ливерпуль" уверен в достижении компромисса с нападающим Мохамедом Салахом о новом контракте.

Действующий контракт Салаха по-прежнему истекает в конце этого сезона, и к Мохамеду существует серьезный интерес из Европы и Саудовской Аравии.



Однако talkSPORT утверждает, что в процессе переговоров у боссов "Ливерпуля" появилась уверенность, что Салах продлит свое пребывание на "Энфилде".



32-летний египтянин прекрасно себя чувствует в "Ливерпуле" и проводит выдающийся сезон, забив 27 голов и отдав 17 результативных передач с учетом всех соревнований.



Салах уже дал понять, что деньги не являются для него определяющим фактором, потому что в финансовом плане "Ливерпуль" не может тягаться с саудитами, которые пессимистичны насчет приглашения Мохамеда.