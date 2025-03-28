Невилл раскритиковал владельцев "Ливерпуля" за непродление контракта с Трентом вовремя
Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл считает, что со стороны владельцев "Ливерпуля" "непростительно" отпускать Трента Александер-Арнольда в конце сезона.
Как и у Виргила Ван Дейка с Мохамедом Салахом, контракт Александер-Арнольда истекает в конце сезона. И если первые два являются возрастными игроками, то Трент находится в самом расцвете сил.
При этом Александер-Арнольд уходит свободным агентом в "Реал", оставляя "Ливерпуль" без компенсации, и Невилл видит в этом большой просчет боссов клуба.
"Примерно в это время пару лет назад у Виргила Ван Дейка был сложный период, когда его игра выглядело немного шатко, и то же самое с Салахом. Владельцы посмотрели на них тогда и подумали: "Мы подождем". Наверное, теперь игроки развернули это против них".
"В случае с Трентом это непростительно. Какой бы период вы ни переживали, даже в случае ухудшения результатов, два года назад владельцы должны были посмотреть на Трента и подумать: "Мы должны переподписать его, он один из нас", — цитирует Невилла Daily Mirror.
28.03.2025 08:00
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ща бы манку критиковать владельцев топ клуба
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