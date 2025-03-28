Невилл раскритиковал владельцев "Ливерпуля" за непродление контракта с Трентом вовремя

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл считает, что со стороны владельцев "Ливерпуля" "непростительно" отпускать Трента Александер-Арнольда в конце сезона.

Как и у Виргила Ван Дейка с Мохамедом Салахом, контракт Александер-Арнольда истекает в конце сезона. И если первые два являются возрастными игроками, то Трент находится в самом расцвете сил.



При этом Александер-Арнольд уходит свободным агентом в "Реал", оставляя "Ливерпуль" без компенсации, и Невилл видит в этом большой просчет боссов клуба.



"Примерно в это время пару лет назад у Виргила Ван Дейка был сложный период, когда его игра выглядело немного шатко, и то же самое с Салахом. Владельцы посмотрели на них тогда и подумали: "Мы подождем". Наверное, теперь игроки развернули это против них".



"В случае с Трентом это непростительно. Какой бы период вы ни переживали, даже в случае ухудшения результатов, два года назад владельцы должны были посмотреть на Трента и подумать: "Мы должны переподписать его, он один из нас", — цитирует Невилла Daily Mirror.