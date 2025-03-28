Рэднапп: "Тухель — немецкий шпион"

Бывший главный тренер "Тоттенхэма" Харри Рэднапп раскритиковал назначение своего коллеги Томаса Тухеля в сборной Англии.

Недавно Тухель стал только третьим иностранным наставником в истории английской сборной — после шведа Свена Йорана Эрикссона и итальянца Фабио Капелло.



Тухель начал новый этап своей карьеры с победы 2:0 над Албанией и 3:0 над Латвией, однако Рэднапп не в восторге от немецкого специалиста.



"Я буду честен с вами. Думаю, он — немецкий шпион. Говорю вам. Серьезно, его послали, чтобы мы облажались. Его послали для этого. Говорю вам, он как лорд Хо-Хо (нацистский пропагандист) во время войны — "ваши лучшие солдаты будут захвачены" и все такое. Ему сказали: "Пойди и разрушь эту команду", — цитирует Рэднаппа The Guardian.



Во время этого выступления Рэднапп также попытался изобразить немецкий акцент и вскинул вверх руку, подражая нацистскому приветствию.