"Юнайтед" может продать Майну летом

"Манчестер Юнайтед" и полузащитник Кобби Майну могут расстаться грядущим летом.

Еще с прошлого года "Юнайтед" ведет переговоры с Майну о новом контракте, но пока сторонам не удалось достичь компромисса.



В данный момент Майну не демонстрирует готовности пойти на уступки. По слухам, Кобби требует повысить свою зарплату с текущих 20,000 до 200,000 фунтов в неделю.



При этом от действующего контракта Майну остается два года, и "Юнайтед" не собирается рисковать потерей игрока по сниженной цене или даже бесплатно.



Как сообщает Manchester Evening News, есть "реальный шанс", что Майну покинет "Юнайтед" грядущим летом. Расставание может быть лучшим решением для всех сторон.



Продажа 19-летнего англичанина принесла бы "Юнайтед" около 70 миллионов фунтов, причем все эти деньги будут зачтены в качестве чистой прибыли при расчетах, связанных с финансовым фейр-плей.



Добавим, в данный момент Майну травмирован. Близкий к игроку источник утверждает, что Кобби сосредоточен на своем восстановлении, а не на переговорах с "Юнайтед".