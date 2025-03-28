Антони: "Уход из МЮ — лучшее решение, которое я мог принять"

Вингер Антони намекнул, что будет счастлив продлить свое пребывание в испанском "Реал Бетис".

После двух с половиной лет мучений в "Манчестер Юнайтед", в зимнее трансферное окно Антони отправился в аренду в Реал Бетис", где забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи в 11 матчах.



Антони отказывается критиковать "Юнайтед", который в свое время купил его за 86 миллионов фунтов, но в то же время называет переезд в Севилью "лучшим решением", которое он только мог принять насчет своего будущего.



"Раз они (МЮ) заплатили такого рода деньги за тебя, значит ты обладаешь талантом и мастерством. Куда бы я ни отправился, я всегда буду отзываться высоко о "Юнайтед".



"Я очень благодарен клубу и Эрику Тен Хага за совместный опыт, за трофеи и за все, чему я научился. У меня были сложные времена там, но были и очень хорошие. Думаю, это подготовило меня, чтобы быть здесь сегодня и наслаждаться своей игрой. Мысленно я здесь, и я очень счастлив".



"Я обрел себя, мне нужно было обрести себя и быть счастливым. Мне нужно было, чтобы и моя семья чувствовала себя счастливой. С каждым днем я убеждаюсь, что это было лучшее решение, которое я мог принять. Я наслаждаюсь городом, клубом и всем".



"Это очень напоминает мне Бразилию из-за солнца, еды, и люди здесь тоже очень счастливы. Все это очень важно, если ты к этому привык, как привык я", — сообщил Антони DAZN.