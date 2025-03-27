Каррагер: "Не злюсь на Трента"
Легенда "Ливерпуля" Джейми Каррагер заявил, что не злится на защитника "красных" Трента Александер-Арнольда, уходящего в "Реал" свободным агентом.
Судя по всему, 26-летний Александер-Арнольд уже согласовал свой переход в "Реал" по истечении контракта с "Ливерпулем".
"Ливерпуль" не получит ни пенни компенсации за своего воспитанника, но Каррагера расстраивает не это, а то, что Трент усомнился в трофейных перспективах мерсисайдского клуба.
"Кажется, люди расстроены не какой-то одной вещью, а тремя-четырьмя различными вещами. Это и то, что он уходит бесплатно. И то, что ему следовало уйти ранее".
"Я не злюсь на него из-за того, что он уходит бесплатно. На мой взгляд, "Ливерпуль" в том положении, чтобы сражаться за титул и Лигу Чемпионов каждый год".
"Я просто расстроен, что он так не думает, будучи фанатом "Ливерпуля" и доморощенным игроком".
"Ставя себя на его место, я бы хотел думать, что мы сравнимся с "Манчестер Юнайтед" по количеству титулов лиги. Я бы хотел провести еще семь или восемь лет в "Ливерпуле", выиграв три или четыре титула, а также пару трофеев Лиги Чемпионов", — цитирует Каррагера The Independent.
27.03.2025 23:00
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Он взял все с Ливерпулем. Теперь можно за новым вызовом отправиться. Сейчас самое время. Остался бы , и может его сделали бы козлом отпущения в случае невыразительных результатов красных. Он - удобная мишень. А так, уходит на пике, с титулом в руках.
Азар , например , засиделся в чорли , и спустил лучшие годы в унитаз. Так и не взял ЛЧ. Надо было уходить сразу после сезона 2016/2017 , когда взял титул во второй раз. Ему на тот момент как раз было 26.
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