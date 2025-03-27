"Ливерпуль" ведет переговоры по Фримпонгу

"Ливерпуль" провел предварительные переговоры насчет приобретения правого защитника немецкого "Байера" Джереми Фримпонга.

Ранее на этой неделе стало известно, что "Ливерпулю" не удастся удержать Трента Александер Арнольда, который отказался от продления своего истекающего контракта и теперь должен перейти в "Реал".



По информации The Independent, "Ливерпуль" уже работает над заменой для Трента, собираясь пригласить на эту роль Фримпонга, который также вызывает интерес у "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и "Челси", но пока переговоры находятся в начальной стадии.



В прошлом сезоне 24-летний Фримпонг помог "Байеру" выиграть Бундеслигу и достичь финала Лиги Европы. Своей игрой в Леверкузене Джереми заслужил репутацию одного из лучших вингбеков в европейском футболе.