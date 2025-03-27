"Реал" планирует взять Трента на клубный Чемпионат Мира

Испанский "Реал" планирует взять защитника "Ливерпуля" Трента Александер-Арнольда на стартующий в июне клубный Чемпионат Мира.

Ранее на этой неделе появилась информация, что "Реал" договорился или почти договорился с Александер-Арнольдом. Трент должен присоединиться к клубу Ла Лиги в конце сезона.



"Реал" уже пытался ускорить трансфер Александер-Арнольда и был готов заплатить "Ливерпулю" до 25 миллионов фунтов, чтобы подписать Трента в январе, но "красные" отказались отпускать ведущего игрока посреди сезона.



Для "Ливерпуля" этот сезон завершится с заключительным туром Премьер-Лиги 25 мая, тогда как "Реалу" — как и "Челси" с "Манчестер Сити" — в начале июня предстоит отправиться в США для выступления на клубном Чемпионате Мира.



По информации журналиста Бена Джейкобса, "Реал" планирует взять Трента на турнир ФИФА, но нюанс в том, что контракт 26-летнего игрока сборной Англии с "Ливерпулем" рассчитан до конца июня.



Как раз для такого рода случаев ФИФА создала специальное трансферное окно с 1 по 10 июня, которое, как это подтвердила Премьер-Лига в четверг, будет доступно для всех клубов дивизиона.



Поэтому теперь "Реалу" нужно договориться с "Ливерпулем", и The Sun ожидает, что "красные" попросят около 5 млн. фунтов за то, чтобы отпустить Трента пораньше.