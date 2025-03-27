"Реал" планирует взять Трента на клубный Чемпионат Мира
Испанский "Реал" планирует взять защитника "Ливерпуля" Трента Александер-Арнольда на стартующий в июне клубный Чемпионат Мира.
Ранее на этой неделе появилась информация, что "Реал" договорился или почти договорился с Александер-Арнольдом. Трент должен присоединиться к клубу Ла Лиги в конце сезона.
"Реал" уже пытался ускорить трансфер Александер-Арнольда и был готов заплатить "Ливерпулю" до 25 миллионов фунтов, чтобы подписать Трента в январе, но "красные" отказались отпускать ведущего игрока посреди сезона.
Для "Ливерпуля" этот сезон завершится с заключительным туром Премьер-Лиги 25 мая, тогда как "Реалу" — как и "Челси" с "Манчестер Сити" — в начале июня предстоит отправиться в США для выступления на клубном Чемпионате Мира.
По информации журналиста Бена Джейкобса, "Реал" планирует взять Трента на турнир ФИФА, но нюанс в том, что контракт 26-летнего игрока сборной Англии с "Ливерпулем" рассчитан до конца июня.
Как раз для такого рода случаев ФИФА создала специальное трансферное окно с 1 по 10 июня, которое, как это подтвердила Премьер-Лига в четверг, будет доступно для всех клубов дивизиона.
Поэтому теперь "Реалу" нужно договориться с "Ливерпулем", и The Sun ожидает, что "красные" попросят около 5 млн. фунтов за то, чтобы отпустить Трента пораньше.
27.03.2025 21:00
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Последние комментарии:
так че там покровск, свинопидары?))) даже дислексичка скулила))
30.08.2024 16:07 #
fiezzo
Сырский снова пытался перебросить третью штурмовую бригаду АЗОВ под Покровск, но пока его приказ банально игнорируется самой вооруженной и укомплектованной бригадой. Главком теряет контроль над командирами, так как многие на Восточном фронте считают Курскую операцию предательством и сознательным сливом резервов под противника в открытой местности.
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Источник: http://fapl.ru/posts/109691/?c=1
14.10.2024 15:29 #
abramovich-lfc
«Положение ВСУ критическое и с каждым днём становится всё хуже, несмотря на обширную материальную и финансовую поддержку Запада.
Если не будет достигнуто политическое соглашение, Украина в конечном итоге потерпит военное поражение»
Генерал бундесвера в отставке и экс-председатель Военного комитета НАТО Харальд Куят в интервью Флавио фон Вицлебену — о плачевном положении украинцев на фронте.
Вооружённые силы РФ «всего в нескольких километрах от Покровска» — важного логистического центра снабжения незалежных войск. «И это лишь вопрос времени, когда этот город падëт». И критического мышления украинских защитничков.
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Источник: http://fapl.ru/posts/110583/?c=1
29.12.2024 12:53 #
sausage
Немного пропаганды.
Российские войска взяли под контроль населенный пункт Новотроицкое в ДНР, которое находится примерно в 10 км от важнейшего узла снабжения ВСУ в районе — города Покровск.
10.08.2024 20:43 #
sausage
«Легкие успехи» ВСУ в курском приграничье закончились, тогда как наступление российских войск в районах Часова Яра, Торецка и Покровска не прекращается, пишет New York Times.
О том, что многие украинские военные недовольны операцией ВСУ в Курской области и не понимают, зачем она была начата, когда «в Донецкой области огромные проблемы», накануне заявил замглавреда Bild Пауль Ронцхаймер со ссылкой на источники в военных кругах. «Многие в украинских военных кругах задаются вопросом, действительно ли это тот регион, который можно долго удерживать. Как будет работать логистика, можно ли будет снабжать украинских солдат там, поставлять им припасы?» — рассказал он.
Ну чё, недолго скакали хохло-пидары по инету и ФАПЛу в частности, приходит отрезвление.
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Источник: http://fapl.ru/posts/109299/?c=1
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Я обожаю Челси!
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Я скучаю по Челси!
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Американская администрация требует «права первого предложения» на инвестиции во все инфраструктурные и ресурсные проекты в рамках пересмотренного соглашения. США будут иметь право на всю прибыль и еще 4% годовых до тех пор, пока американские инвестиции не окупятся. Кроме того, у них будет право на закупку ресурсов в приоритетном порядке.
В документе также говорится о специальном инвестиционном фонде реконструкции. Украина будет направлять в него 50% всех доходов от новых инфраструктурных проектов и по добыче полезных ископаемых. Фонд будет контролировать Международная финансовая корпорация США по развитию (DFC). От нее будут назначены три из пяти членов правления, она будет владеть «золотой акцией», Киев лишат права вмешиваться в повседневное управление фондом.
Будущие поколения украинцев, если такие будут, проклянут Зеленского и обоссут его могилу, если найдут. Это беспрецедентная политическая кринжатина, которую только видела Европа.
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бабуся, че у тебя с ебалой?))))
«Тунеядцы» сейчас оплачивают по полным тарифам некоторые жилищно-коммунальные услуги — отопление, горячую воду и газ. Стоимость первых двух услуг для «иждивенцев» в 5,5 раза выше, чем для остального населения.
При этом чиновники не оставили идею ввести для «тунеядцев» ограничения по бесплатной медицине.
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Дичь лютая. Деньги на ветер. Все равно он не вольется в команду так быстро. Нужна полноценная предсезонка и десяток официальных игр , чтобы наладить сыгранность. Чемпионат Мира можно брать и без него.
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В гей-баре Труха снова плач. Коварные русские нанесли подлый удар по "дитячему садочку". Даже сообщили про шестерых раненых. Среди них детей нет
Зато очень сильно пострадало само здание и припаркованные возле него автомобили
А где ж дети, хохлы?
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опять власовская мышь кринжатину несет
ДОКОЛЕ ?
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"Коалиция решительных" собралась и решила что у них единства по вопросу помощи нет, но у них есть "решительное" желание разрабатывать планы помощи. О чем они "решительно" заявили на пресс-конференции.
Как же я ору с этих европейских немощей - на словах львы толстые все поголовно, а на деле все намного хуже.
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А как так вышло что "виликай и магучей" парашеармии под Покровском опять пиздов дали?
Мне тут на фупле рассказывали про сотни тысяч мертвых тарасиков, остановку помощи, мегамощи узеой армии, а хде все?
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Финансирование «Радио Свобода» возобновлено по решению суда
Ранее Агентство США по глобальным медиа (USAGM) отменило федеральный грант для этого медиа по решению Трампа.
как я ранее писал, суды будут отменять указы трампа и посылать его на хуй
гои, шо с ебалом?
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«Водометы и слезоточивый газ быстро вправили бы сгнившие мозги этих «защитничков», — экс-депутат Госдумы Вера Ганзя призвала разгонять митинги зоозащитников
манкурт с головастиком окажутся беззащитны((
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а бабка с манкуртом когда планируют взять?
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