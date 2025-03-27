Букайо Сака вернулся в строй

Вингер "Арсенала" Букайо Сака возобновил полноценные тренировки после перенесенной операции на задней поверхности бедра.

Сака не играет с победы 1:5 над "Кристал Пэлас" 21 декабря, когда Букайо получил мышечный надрыв и оказался под ножом хирурга.



Пока большинство партнеров Сака по "Арсеналу" представляли свои сборные, Букайо постепенно наращивал нагрузку, и сейчас перед ним были сняты все ограничения.



В четверг Сака лично сообщил в социальных сетях, что приступил к полноценным тренировкам, и это очень кстати для "Арсенала" на фоне приближающегося двухматчевого противостояния с "Реалом" в четвертьфинале Лиги Чемпионов.



Первый матч против "Реала" состоится на "Эмирейтс" 8 апреля, но до того "Арсеналу" еще предстоит сыграть против "Фулхэма" и "Эвертона" в Премьер-Лиге.