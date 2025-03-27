О'Райли может покинуть "Брайтон" летом

Полузащитник Мэтт О'Райли может покинуть "Брайтон" уже после одного сезона.

"Брайтон" только прошлым летом приобрел О'Райли у "Селтика" за 25 миллионов фунтов, опередив целый ряд клубов, также претендовавших на Мэтта.



С тех пор 24-летний игрок сборной Дании провел только 14 матчей за "Брайтон", включая лишь пять выходов в стартовом составе в рамках Премьер-Лиги.



Частично проблемы О'Райли можно объяснить травмами — Мэтт повредил свою лодыжку уже в дебюте за "Брайтон", а затем лечил колено.



О'Райли хочет играть регулярно в следующем сезоне, который предшествует ЧМ-2026, поэтому задумывается о смене клуба в летнее трансферное окно.



По информации talkSPORT, уже несколько итальянских клубов, включая "Рому", проявили свой интерес к О'Райли.