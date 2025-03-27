Ширер: "Кейн стал бы отличным вариантом для "Ливерпуля"
Легенда английского футбола Алан Ширер считает, что нападающему немецкой "Баварии" Харри Кейну стоит перейти в "Ливерпуль" в случае возвращения в Премьер-Лигу.
Ранее в этом сезоне стало известно, что контракт Кейна с "Баварией" содержит пункт об отступных, что открывает дверь к возвращению Харри на родину.
По мнению Ширера, игра за "Ливерпуль" позволила бы Кейну замахнуться на его рекорд из 260 голов в Премьер-Лиге — сейчас Харри на втором месте, в 47 забитых мячах от Алана.
"Ливерпуль" будет искать центрального нападающего летом, я не сомневаюсь в этом, и Харри Кейн стал бы отличным вариантом для них, потому что это огромный клуб, а он будет забивать голы".
"Что бы Харри ни решил — остаться в Германии или вернуться в Премьер-Лигу, — у него будут варианты. Я всегда говорил, что в случае возвращения в Премьер-Лигу у него будут очень, очень хорошие шансы побить мой рекорд. Я являюсь его огромным поклонником", — сообщил Ширер Betfair.
27.03.2025 18:00
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