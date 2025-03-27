Муту: "Я бы легко выиграл "Золотой мяч", если бы не кокаин"

Бывший нападающий "Челси" Адриан Муту заявил, что стал бы обладателем "Золотого мяча", если бы не наркотики.

Муту отыграл лишь один год в "Челси", после чего поссорился с Жозе Моуриньо, тогда занимавшим должность главного тренера, и был дисквалифицирован на восемь месяцев за обнаруженный в организме кокаин. Тогда клуб разорвал контракт с Адрианом.



Экс-игрок сборной Румынии сокрушается о своем решении употреблять наркотики и считает, что без них он мог бы добиться гораздо большего в своей карьере.



"Употребление кокаина в мой период в "Челси" было худшим решением, которое я мог принять в своей карьере".



"Я был одинок, но ни депрессия, ни что-либо еще не оправдывали мои действия. У "Челси" была политика нулевой терпимости к наркотиком. И я думаю, это справедливо".



"Я совершил ошибку, сошел с пути и поплатился за это. Меня поймали с поличным. Я не привык к такой жизни. Я не был готов".



"Я прибыл в "Челси" в турбулентное время в своей личной жизни, и я столкнулся с чрезмерным количеством оправданий и лжи. Я был слишком молод и слишком одинок".



"Я много над этим размышлял. Я верю, что более сезона я был среди лучших игроков в мире, поэтому я бы легко мог выиграть "Золотой мяч". Но плохие решения помешали мне сделать это. Я стараюсь не корить себя за это", — сообщил Муту The Telegraph.