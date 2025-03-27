Муту: "Я бы легко выиграл "Золотой мяч", если бы не кокаин"

Адриан Муту Бывший нападающий "Челси" Адриан Муту заявил, что стал бы обладателем "Золотого мяча", если бы не наркотики.

Муту отыграл лишь один год в "Челси", после чего поссорился с Жозе Моуриньо, тогда занимавшим должность главного тренера, и был дисквалифицирован на восемь месяцев за обнаруженный в организме кокаин. Тогда клуб разорвал контракт с Адрианом.

Экс-игрок сборной Румынии сокрушается о своем решении употреблять наркотики и считает, что без них он мог бы добиться гораздо большего в своей карьере.

"Употребление кокаина в мой период в "Челси" было худшим решением, которое я мог принять в своей карьере".

"Я был одинок, но ни депрессия, ни что-либо еще не оправдывали мои действия. У "Челси" была политика нулевой терпимости к наркотиком. И я думаю, это справедливо".

"Я совершил ошибку, сошел с пути и поплатился за это. Меня поймали с поличным. Я не привык к такой жизни. Я не был готов".

"Я прибыл в "Челси" в турбулентное время в своей личной жизни, и я столкнулся с чрезмерным количеством оправданий и лжи. Я был слишком молод и слишком одинок".

"Я много над этим размышлял. Я верю, что более сезона я был среди лучших игроков в мире, поэтому я бы легко мог выиграть "Золотой мяч". Но плохие решения помешали мне сделать это. Я стараюсь не корить себя за это", — сообщил Муту The Telegraph.


Метки Золотой мяч, Муту, награды, Челси

Автор mihajlo   

Дата 27.03.2025 17:00

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