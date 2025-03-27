У клубов Премьер-Лиги будет два трансферных окна летом

Клубы Премьер-Лиги договорились, что специальное трансферное окно в начале июня будет доступно всем участникам первенства.

Напомним, ФИФА создала специальное трансферное окно в начале июня, чтобы участвующие на клубном Чемпионате Мира команды, включая "Челси" и "Манчестер Сити", могли зарегистрировать своих новичков.



В Премьер-Лиге решили, что будет несправедливо давать преимущество только "Челси" и "Сити", поэтому сделали окно с 1 по 10 июня доступным и для оставшихся 18 участников английского первенства.



Полноценное летнее окно откроется уже 16 июня и продлится до 1 сентября. Идея закрыть окно до старта нового сезона Премьер-Лиги не была поддержана.