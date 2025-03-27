Бардсли защищает Фернандеша

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Фил Бардсли считает, что капитан "красных дьяволов" Бруну Фернандеш имеет право чувствовать себя разочарованным.

Ранее в этом сезоне легенда "Юнайтед" Рой Кин много критиковал Фернандеша, особенно за недостаточные лидерские качества.



Однако Бардсли кажется, что португальский полузащитник заслуживает похвалы, потому что жертвует своей карьерой, чтобы помочь "Юнайтед" вернуться на прежние высоты.



"Рой Кин прав в том плане, что Бруну Фернандеш может делать больше, но в любой другой команде он бы выигрывал трофеи. Он жертвует своей собственной карьерой, чтобы попытаться помочь "Манчестер Юнайтед" вернуться туда, где они хотят быть".



"В плане демонстрируемой игры он выделяется каждую неделю, достаточно посмотреть на его голы и результативные передачи. Мне страшно представить, где "Юнайтед" был бы без него".



"Он не избегает единоборств, а по объему работы ему нет равных, но Рой задавал такие стандарты в качестве капитана, что порой ему не нравится, если Бруну выглядит разочарованным и вскидывает руки в воздух".



"Но это происходит от того, что он хочет выигрывать трофеи с "Юнайтед", таков его характер, и он будет играть определяющую роль в попытке "Юнайтед" подняться по таблице", — цитирует Бардсли Daily Mirror.