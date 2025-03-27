"Ньюкасл" ищет правого вингера

"Ньюкасл" составил шорт-лист из четырех кандидатов по укреплению позиции правого вингера.

В последние годы позиция правого вингера была одной из наиболее проблемных в "Ньюкасле", и ее усиление является приоритетом для спортивного директора "сорок" Пола Митчелла на летнее трансферое окно.



Как сообщает i Sport, Митчелл ищет игрока, который сходу сможет проявлять себя, и на "Сент-Джеймс Парк" готовы к тому, что это будет стоить дорого.



В данный момент в шорт-листе "Ньюкасла" значатся Тайлер Диблинг из "Саутгемптона", Антуан Семеньо из "Борнмута", Бриан Мбемо из "Брентфорда" и Франсишку Тринкау из "Спортинга".



Источник добавляет, что "Борнмут" потребует 70 миллионов фунтов за Семеньо и что Тринкау заинтересован в возвращении в Премьер-Лигу после сезона аренды в "Вулверхэмптоне".