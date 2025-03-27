"Ньюкасл" заинтересован в Куансе

"Ньюкасл" заинтересован в приобретении центрального защитника "Ливерпуля" Джарелла Куансы грядущим летом.

Куансу связывали с переходом в "Ньюкасл" еще прошлым летом, называя разменной монетой в сделке по приобретению "Ливерпулем" Энтони Гордона, который в итоге остался на "Сент-Джеймс Парк".



По информации The Times, после окончания этого сезона "Ньюкасл" попытается приобрести 22-летнего англичанина, поманив того возможностью играть регулярно.



"Ньюкасл" готов предложить за Куансу 30 миллионов фунтов плюс бонусы, однако "Ливерпуль" оценивает Джарелла дороже.



Добавим, всю свою карьеру до сих пор Куанса провел в "Ливерпуле", не считая полсезона аренды в "Бристоль Роверс". От контракта защитника остается еще четыре года.