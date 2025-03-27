Санья считает, что Фернандеш может стать Игроком Года

Бывший защитник "Арсенала" и "Манчестер Сити" Бакари Санья считает, что капитан "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш может опередить нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха в борьбе за звание Игрока Года по версии Ассоциации профессиональных игроков.

Салах, чей "Ливерпуль" уверенно лидирует в Премьер-Лиге, считается основным претендентом на главную индивидуальную награду в английском футболе в этом сезоне.



Однако Санья считает, что высокие шансы на эту награду также имеет Фернандеш, который набрал великолепную форму, забив семь голов и отдав три результативные передачи в семи последних матчах за "Юнайтед".



"У Бруну Фернандеша есть шансы стать лучшим игроком по версии PFA — он великолепен. Его много критикуют, когда у него что-то не получается, но сейчас я должен похвалить его, потому что он действительно прибавил".



"Возможно, ему требовалось больше времени, чтобы адаптироваться, но он нашел свое место. Он является капитаном не без причины — у него сильный характер, и он воодушевляет команду. Мы знали о его мастерстве с Португалии, и когда он переходил в "Манчестер Юнайтед", люди ожидали, что он прибавит. И вот, наконец, он отвечает на эти вопросы".



"Я рад за него в отдельности, но это также замечательно для команды, потому что "Манчестер Юнайтед" под давлением, и им нужно, чтобы игроки прибавили".



"Люди ожидают, что ты будешь блистать, как только наденешь эту футболку, но эту футболку тяжело носить. Он играет не за какую-нибудь другую команду, а за "Юнайтед", поэтому фанаты очень требовательны. Я рад видеть, что он приносит пользу и показывает свое мастерство", — цитирует Санья Daily Mirror.