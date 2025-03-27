"Челси" и "Вилла" заинтересованы в Меньяне

Майк Меньян "Челси" и "Астон Вилла" задумываются о приобретении голкипера итальянского "Милана" Майка Меньяна.

29-летний Меньян защищает ворота "Милана" с 2021 года, заслужив репутацию одного из лучших голкиперов в Европе.

Эту репутацию Меньян подтвердил в прошлый уикенд, когда помог сборной Франции взять верх над Хорватией в серии послематчевых пенальти в рамках Лиги Наций.

И хотя Меньян имеет контракт до 2026 года и уже продвинулся в переговорах о его продлении, непопадание в Лигу Чемпионов может подтолкнуть "Милан" к продаже ряда ключевых игроков, включая Майка.

Вероятность этого высока, потому что в данный момент "Милан" занимает только девятое место в Серии А, находясь в шести очках от топ-4.

По информации TEAMtalk, "Челси" уже более года следит за Меньяном и находится в постоянном контакте с лагерем французского стража ворот.

В то же время "Вилла" рассматривает Меньяна в качестве возможной замены для Эмилиано Мартинеса.


Метки Астон Вилла, Меньян, Милан, Челси

Автор mihajlo   

Дата 27.03.2025 11:00

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  1. hunter022 27.03.2025 11:45 # hunter022
    Однозначно в Виллу перейдет, всё-таки команда выше классом...

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