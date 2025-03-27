Канселу: "Гвардиола — гений"

Защитник саудовского "Аль-Хиляля" Жоау Канселу рассказал о своих разногласиях с главным тренером "Манчестер Сити" Жоау Канселу.

Своей игрой за "Сити" Канселу заслужил репутацию одного из лучших крайних защитников в Премьер-Лиге и всей Европе.



Со времеем Канселу перестал ладить с Гвардиолой и после аренд в "Баварии" и "Барселоны" был продан в "Аль-Хиляль". Тем не менее, 30-летний португалец испытывает к Хосепу лишь позитивные чувства.



"У нас были разногласия — но не стычки. Мы расходились во мнениях. У меня очень сильный характер, как и у него, но власть принадлежит ему".



"Каждый из нас пошел своим собственным путем, но я благодарю Бога за то, что поработал с ним. Я чувствовал себя важным в том коллективе. Он заставил меня вырасти как личность и как игрока".



"Он — гений, мировой лидер в тренерском деле. Лучшие моменты моей карьеры связаны с "Манчестер Сити", я с удовольствием приезжал на тренировки и матчи".



"Но я не хотел оставаться в "Манчестер Сити", а они не хотели держать меня. Поэтому у меня было несколько причин, чтобы отправиться в "Аль-Хиляль", — цитирует Канселу Daily Mirror.