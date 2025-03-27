Мончи подтвердил интерес "Виллы" к Гюлеру

Президент по футбольным операциям "Астон Виллы" Мончи подтвердил интерес своего клуба к атакующему полузащитнику испанского "Реала" Арде Гюлеру.

В этом сезоне Гюлер испытывает дефицит игровых минут, и "Реал" может продать Арду грядущим летом, чтобы вырученные деньги направить на приобретения.



Ранее Гюлера сватали в "Арсенал", однако "Вилла" не собирается оставаться в стороне, если 20-летний игрок сборной Турции будет доступен для трансфера.



"Я хорошо его знаю, потому что почти каждый спортивный директор следит за его карьерой с Турции".



"Этот игрок соответствует многим требованиям и может быть интересен "Астон Вилле", потому что мы ищем кого-нибудь на эту позицию. Это не та же позиция, что у Марко Асенсио, но мы более-менее ищем игрока этого профиля, чтобы действовать между линий в качестве 10-го номера и смещаться с фланга в центр".



"Лично я думаю, что он обладает очень хорошими техническими навыками, а также характером — он показывает это, когда играет за сборную. Он исполняет роли, которые несопоставимы с его возрастом", — цитирует Мончи Daily Mirror.