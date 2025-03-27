"Боруссия" не будет пытаться вернуть Санчо
Дортмундская "Боруссия" не собирается возвращать вингера Джейдона Санчо.
Этот сезон Санчо проводит за "Челси" на правах аренды из "Манчестер Юнайтед", однако затяжной спад Джейдона наводит "синих" на мысли о том, чтобы отказаться от выкупа 25-летнего англичанина.
Ранее на этой неделе появилась информация, что сам Санчо мечтает о третьем периоде в Дортмунде, где он провел вторую половину прошлого сезона, сыграв в финале Лиги Чемпионов против "Реала".
Однако Sky Sport Germany утверждает, что мечте Санчо едва ли суждено сбыться. "Боруссия" хорошо укомплектована вингерами, вдобавок зарплата Джейдона в 250,000 фунтов в неделю — это чересчур для клуба Бундеслиги.
27.03.2025 07:00
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