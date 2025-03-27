Онана планирует остаться в "Юнайтед"
Голкипер "Манчестер Юнайтед" Андре Онана планирует отвергнуть интерес из Саудовской Аравии и остаться на "Олд Траффорд".
28-летний Онана уверенно начал этот сезон, но постепенно вернулся к уровню, который он демонстрировал в прошлом, своем дебютном за "Юнайтед", регулярно навлекая критику своей игрой.
Предполагается, что главный тренер "Юнайтед" Рубен Аморим открыт к расставанию с Онана грядущим летом и в любом случае собирается привести в свою новую команду нового голкипера — или взамен Андре, или для конкуренции с ним.
Онана вызывает интерес у саудовских клубов, что представляет для "Юнайтед" возможность вернуть те 47.2 млн. фунтов, за который игрок сборной Камеруна был куплен у "Интера" в 2023 году.
Однако ESPN утверждает, что Онана хочет остаться в "Юнайтед". Андре задумается о смене клуба, только если "красные дьяволы" прямо укажут ему на дверь.
Желание Аморима привести нового голкипера, независимо от ситуации Онана, связано с тем, что контракт Тома Хитона истекает в конце сезона, а Алтай Байындыр подумывает об уходе ради регулярной игровой практике.
27.03.2025 06:00
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Указ стал частью более широких реформ, направленных на укрепление российского государства и более тесное объединение разных регионов империи.
в то время, руским гойским свиньям было запрещено жениться на дворянках и попадать в дворянское сословие.
положение Украинцев на расии было лучше, чем у руских свиней.
русня, шо с ебалом?
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