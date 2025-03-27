Онана планирует остаться в "Юнайтед"

Андре Онана Голкипер "Манчестер Юнайтед" Андре Онана планирует отвергнуть интерес из Саудовской Аравии и остаться на "Олд Траффорд".

28-летний Онана уверенно начал этот сезон, но постепенно вернулся к уровню, который он демонстрировал в прошлом, своем дебютном за "Юнайтед", регулярно навлекая критику своей игрой.

Предполагается, что главный тренер "Юнайтед" Рубен Аморим открыт к расставанию с Онана грядущим летом и в любом случае собирается привести в свою новую команду нового голкипера — или взамен Андре, или для конкуренции с ним.

Онана вызывает интерес у саудовских клубов, что представляет для "Юнайтед" возможность вернуть те 47.2 млн. фунтов, за который игрок сборной Камеруна был куплен у "Интера" в 2023 году.

Однако ESPN утверждает, что Онана хочет остаться в "Юнайтед". Андре задумается о смене клуба, только если "красные дьяволы" прямо укажут ему на дверь.

Желание Аморима привести нового голкипера, независимо от ситуации Онана, связано с тем, что контракт Тома Хитона истекает в конце сезона, а Алтай Байындыр подумывает об уходе ради регулярной игровой практике.


Метки Манчестер Юнайтед, Онана

Автор mihajlo   

Дата 27.03.2025 06:00

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  1. povidlo 27.03.2025 06:08 # povidlo
    а вы знали, что...

    Указ Екатерины II об отмене запрета Украинцам, который касался прав на заключение браков с дворянами, был издан в 1785 году. Он касался отмены ограничений, установленных ранее, которые не позволяли Украинцам вступать в брак с дворянками или становиться членами дворянского сословия. Екатерина II приняла этот шаг в рамках своей политики интеграции Украины в российскую империю и улучшения положения местного дворянства.

    Указ стал частью более широких реформ, направленных на укрепление российского государства и более тесное объединение разных регионов империи.

    в то время, руским гойским свиньям было запрещено жениться на дворянках и попадать в дворянское сословие.
    положение Украинцев на расии было лучше, чем у руских свиней.

    русня, шо с ебалом?

    (ответить)

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