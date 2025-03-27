Онана планирует остаться в "Юнайтед"

Голкипер "Манчестер Юнайтед" Андре Онана планирует отвергнуть интерес из Саудовской Аравии и остаться на "Олд Траффорд".

28-летний Онана уверенно начал этот сезон, но постепенно вернулся к уровню, который он демонстрировал в прошлом, своем дебютном за "Юнайтед", регулярно навлекая критику своей игрой.



Предполагается, что главный тренер "Юнайтед" Рубен Аморим открыт к расставанию с Онана грядущим летом и в любом случае собирается привести в свою новую команду нового голкипера — или взамен Андре, или для конкуренции с ним.



Онана вызывает интерес у саудовских клубов, что представляет для "Юнайтед" возможность вернуть те 47.2 млн. фунтов, за который игрок сборной Камеруна был куплен у "Интера" в 2023 году.



Однако ESPN утверждает, что Онана хочет остаться в "Юнайтед". Андре задумается о смене клуба, только если "красные дьяволы" прямо укажут ему на дверь.



Желание Аморима привести нового голкипера, независимо от ситуации Онана, связано с тем, что контракт Тома Хитона истекает в конце сезона, а Алтай Байындыр подумывает об уходе ради регулярной игровой практике.