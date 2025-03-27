Джексон возобновил тренировки с "Челси"

Нападающий "Челси" Николас Джексон возобновил тренировки в общей группе и будет доступен после международного перерыва.

Джексон не играет за "Челси" с победы 2:1 над "Вест Хэмом" 3 февраля, когда он получил травму задней поверхности бедра.



"Челси" — и отдельно Коул Палмер — тяжело перенес потерю 23-летнего сенегальца, который забил девять голов и отдал пять результативных передач в этом сезоне Премьер-Лиги.



Однако в среду Джексон возобновил полноценные тренировки на базе "Челси" в Кобхэме, и журналист Фабрицио Романо ожидает, что Николас сможет принять участие в дерби против "Тоттенхэма" 3 апреля.