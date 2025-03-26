"Вилла" и "Ньюкасл" следят за Мадуэке
"Астон Вилла" и "Ньюкасл" следят за вингером "Челси" Нони Мадуэке.
Мадуэке выступает за "Челси" после своего перехода из ПСВ за 28.5 млн. фунтов в январе 2023, забив семь голов в 23 матчах этого сезона Премьер-Лиги.
Мадуэке пока не смог утвердиться в качестве основного игрока "Челси", вдобавок ранее в этом сезоне рулевой "синих" Энцо Мареска критиковал Нони за плохое отношение к тренировкам.
По информации talkSPORT, "Челси" готов рассмотреть возможность продажи 23-летнего англичанина для пополнения своего трансферного бюджета, однако "синие" захотели бы вернуть свои инвестиции в случае расставания с игроком.
26.03.2025 23:00
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