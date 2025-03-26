"Вилла" и "Ньюкасл" следят за Мадуэке

"Астон Вилла" и "Ньюкасл" следят за вингером "Челси" Нони Мадуэке.

Мадуэке выступает за "Челси" после своего перехода из ПСВ за 28.5 млн. фунтов в январе 2023, забив семь голов в 23 матчах этого сезона Премьер-Лиги.



Мадуэке пока не смог утвердиться в качестве основного игрока "Челси", вдобавок ранее в этом сезоне рулевой "синих" Энцо Мареска критиковал Нони за плохое отношение к тренировкам.



По информации talkSPORT, "Челси" готов рассмотреть возможность продажи 23-летнего англичанина для пополнения своего трансферного бюджета, однако "синие" захотели бы вернуть свои инвестиции в случае расставания с игроком.