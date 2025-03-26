"Реал" обдумывает покупку Хейсена

Испанский "Реал" задумывается о приобретении защитника "Борнмута" Дина Хейсена грядущим летом.

Изначально "Реал" собирался повременить с укреплением центра обороны до 2026 года, однако опасения упустить Хейсена заставляют гранда Ла Лиги форсировать свои планы.



19-летний Хейсен великолепно выступает за "Борнмут" в этом сезоне, а ранее в марте дебютировал за сборную Испании, сыграв оба четвертьфинальных матча Лиги Наций против Голландии.



Контракт Хейсена с "Борнмутом" предусматривает отступные в 50 миллионов фунтов, которые готовы выплатить сразу несколько грандов, включая "Ливерпуль", поэтому "Реал" не может позволить себе бездействовать.



ESPN добавляет, что "Реал" может удешевить трансфер Хейсена, включив в сделку кого-нибудь из своих игроков — вроде левого защитника Франа Гарсии, которым "Борнмут" интересовался в прошлом.