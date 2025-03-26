"Ливерпуль" планирует купить Исака

Нападающий "Ньюкасла" Александер Исак занимает высокое место в списке трансферных целей "Ливерпуля" на грядущее летом.

Сразу несколько источников подтвердили talkSPORT, что "Ливерпуль" планирует обратиться насчет Исака, даже если Мохамед Салах продлит свой истекающий в конце сезона контракт.



"Ньюкасл" оценивает Исака более чем в 100 миллионов фунтов, однако "Ливерпуль" может попытаться включить в сделку кого-нибудь из своих игроков — вроде Джо Гомеса или Джарелла Куансы. Дарвин Нуньес в качестве разменной монеты не рассматривается.



"Ньюкасл" не собирается отпускать Исака без борьбы, все еще надеясь заключить новый контракт с Александером. Но если 25-летний швед уйдет, "сороки" будут готовы пригласить на его место Джонатана Дэвида, покидающего "Лилль" свободным агентом.