Болельщики "Челси" просят Премьер-Лигу о расследовании в отношении Бели

Объединение болельщиков "Челси" Chelsea Supporters' Trust попросило Премьер-Лигу провести расследование в отношении совладельца своего клуба Тодда Бели.

Ранее в этом году выяснилось, что Бели, которому принадлежит 13% акций "Челси", является директором и инвестором веб-сайта по продаже билетов Vivid Seats.



В частности, Vivid неофициально продает билеты на матчи Премьер-Лиги, причем зачастую — по завышенным ценам, от 90 до 20,000 фунтов за квиток.



Премьер-Лига даже включила Vivid в список "неавторизованных веб-сайтов по продаже билетов", и теперь фанаты "Челси" хотят, чтобы лига установила роль и ответственность Бели в этом, сообщает BBC.



Добавим, Vivid продает билеты и на матчи "Челси", хотя на веб-сайте клуба они не значатся. А чтобы попасть на заключительный домашний поединок "Ливерпуля" в этом сезоне Премьер-Лиги, придется заплатить сервису Бели почти 20,000 фунтов.