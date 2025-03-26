ФИФА раскрыла призовой фонд клубного Чемпионата Мира

ФИФА подтвердила, что "Челси" или "Манчестер Сити" сможет заработать почти 100 миллионов фунтов в случае победы на клубном Чемпионате Мира.

С 14 июня по 13 июля в Соединенных Штатах состоится первый розыгрыш клубного Чемпионата Мира по новому формату, и ФИФА приготовила щедрые призовые для 32 участников своего турнира.



Общий призовой фонд в 1 млрд. долларов (774.6 млн. фунтов) будет состоять из двух частей: за участие и за спортивные успехи.



Каждый из 12 европейских клубов, включая "Челси" и "Сити", получит от 9.9 до 29.6 млн. фунтов просто за участие.



За каждую победу на групповом этапе будет полагаться 1.5 млн. фунтов, и эта сумма одинакова для всех 32 клубов. А, например, победа в финале отдельно принесет 31 млн. фунтов.



Как подсчитало издание Evening Standard, победитель клубного Чемпионата Мира сможет увезти домой 96.8 млн. фунтов, если выиграет все свои матчи на турнире.



Добавим, победитель Лиги Чемпионов в этом сезоне сможет получить призовые в размере до 133.8 млн. фунтов, но для этого придется сыграть 15 матчей — против семи на клубном Чемпионате Мира.