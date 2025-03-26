Вербрюгген заинтересовал "Барселону"

Испанская "Барселона" стала очередным клубом, проявившим интерес к голкиперу "Брайтона" Барту Вербрюггену.

Ранее в этом сезоне Вербрюггена сватали в "Манчестер Юнайтед" и "Баварию", а теперь, если верить испанскому изданию Sport, Барт попал на радар к "Барселоне".



Утверждается, что скауты "Барселоны" просматривали Вербрюггена в ответном четвертьфинальном матче Лиги Наций за сборную Голландии против Испании в минувшее воскресенье.



Правда, "Барселона" рассматривает Вербрюггена на перспективу, собираясь пригласить 22-летнего голландца не раньше 2026 года.



В этом сезоне Вербрюгген сыграл 27 матчей в Премьер-Лиге, где "Брайтон" в данный момент занимает седьмое место.