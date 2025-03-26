"Арсенал" планирует предложить Габриэлю новый контракт
"Арсенал" планирует предложить Габриэлю Магальяэсу новый контракт, чтобы оградить своего защитника от интереса из Саудовской Аравии.
Согласно настойчивым слухам, саудиты определили Габриэля в качестве одной из своих ключевых целей на летнее трансферное окно.
Однако "Арсенал" совершенно не заинтересован в расставании со своим ведущим защитником и готов сделать все возможное, чтобы отразить интерес из саудовской лиги.
По информации Football Insider, "Арсенал" уже запланировал переговоры с Габриэлем о продлении рассчитанного до 2027 года контракта.
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета очень дорожит связкой 27-летнего бразильца с Вильямом Салиба, благодаря которой "канониры" третий сезон подряд являются претендентом на титул Премьер-Лиги.
26.03.2025 17:00
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