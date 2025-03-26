"Арсенал" планирует предложить Габриэлю новый контракт

"Арсенал" планирует предложить Габриэлю Магальяэсу новый контракт, чтобы оградить своего защитника от интереса из Саудовской Аравии.

Согласно настойчивым слухам, саудиты определили Габриэля в качестве одной из своих ключевых целей на летнее трансферное окно.



Однако "Арсенал" совершенно не заинтересован в расставании со своим ведущим защитником и готов сделать все возможное, чтобы отразить интерес из саудовской лиги.



По информации Football Insider, "Арсенал" уже запланировал переговоры с Габриэлем о продлении рассчитанного до 2027 года контракта.



Главный тренер "Арсенала" Микель Артета очень дорожит связкой 27-летнего бразильца с Вильямом Салиба, благодаря которой "канониры" третий сезон подряд являются претендентом на титул Премьер-Лиги.